اخبار العالم

لبنان: إجراءات عزل جزئية جديدة لاحتواء كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إجراءات عزل جزئية جديدة لاحتواء والان نبدء بالتفاصيل

فرض لبنان إجراءات عزل جزئية لمدة أسبوعين اعتبارا من أمس الجمعة في محاولة لاحتواء مرض كوفيد-19 بعد تزايد الإصابات منذ انفجار كارثي في مرفأ بيروت.

وسجل لبنان أكبر زيادة يومية لحالات كورونا أول أمس الخميس بإضافة 628 حالة وثلاث حالات وفاة. وأوضح مسعفون أن الإصابات تزايدت في أعقاب الانفجار بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال أمس الجمعة: "عدنا إلى نقطة الصفر مع كورونا ولكن مع جاهزية متقدمة".

ويتيح القرار، الذي يشمل حظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، رفع الرُكام وإجراء أعمال الترميم وتقديم المساعدات في الأحياء التي تضررت بالانفجار. وسيبقى المطار مفتوحا مع التزام المسافرين بإجراء تحليل (بي.سي.آر) قبل الصعود للطائرات وبمجرد الوصول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: إجراءات عزل جزئية جديدة لاحتواء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا