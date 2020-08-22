شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إجراءات عزل جزئية جديدة لاحتواء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وسجل لبنان أكبر زيادة يومية لحالات كورونا أول أمس الخميس بإضافة 628 حالة وثلاث حالات وفاة. وأوضح مسعفون أن الإصابات تزايدت في أعقاب الانفجار بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين.
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال أمس الجمعة: "عدنا إلى نقطة الصفر مع كورونا ولكن مع جاهزية متقدمة".
ويتيح القرار، الذي يشمل حظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، رفع الرُكام وإجراء أعمال الترميم وتقديم المساعدات في الأحياء التي تضررت بالانفجار. وسيبقى المطار مفتوحا مع التزام المسافرين بإجراء تحليل (بي.سي.آر) قبل الصعود للطائرات وبمجرد الوصول.
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