شكرا لقرائتكم خبر عن النهضة تجهز حملة للهجوم على حكومة تونس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

ينتظر التونسيون إعلان الحكومة الجديدة، وسط ترقب من حركة النهضة الإخوانية التي تم إقصاؤها بناءً على رغبة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي الذي يفضل الاستعانة بشخصيات من الكفاءات البعيدة عن الانتماءات الحزبية.

وكان المشيشي قد استكمل مشاوراته مع الأحزاب والكتل البرلمانية حول الملامح النهائية للحكومة، فيما سرّب عدد من الأحزاب والمعارضة، ملامح خطة تستعد النهضة لتنفيذها عبر منابرها الإعلامية أو من خلال كتلتها التصويتية في البرلمان للهجوم على الحكومة الجديدة.

وبعد طيّ صفحة المشاورات، تنتظر الأحزاب إعلان المشيشي عن تركيبة حكومته المستقلة، والتي رجحت مصادر حزبية أن يكون ذلك نهاية الأسبوع الجاري، خاصة مع تداول منصات التواصل الاجتماعي، الخميس، تركيبة مسرّبة لهذه الحكومة قيل إنها نهائية.

وضمّت تركيبة الحكومة المسرّبة التي قال المكتب الإعلامي للمشيشي إنه لا يُعتد بها، 24 وزيرًا من أبناء الإدارة التونسية، إلى جانب دمج بعض الوزارات، كالسياحة مع النقل، والصناعة مع التجارة والاستثمار، والبحث العلمي مع التعليم العالي.

وشهدت القائمة الاحتفاظ بوزيرين فقط من حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل، حيث سيتولى وزير الدفاع الحالي عماد الحزقي مهام وزارة الداخلية، فيما تتولى، وفق التركيبة المسرّبة، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة الحالية أسماء السحيري، خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية.