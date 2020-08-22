وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في كافة الأراضي الليبية .. «الخط الأحمر» أعاد أردوغان منكسراً إلى بلاده ورسالة من أنقرة لـ «مصر»

بعد فشل محاولات أدروغان التنقيب عن النفط بمنطقة البحر المتوسط ، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات عليه وصياغة اتفاقيات دولية ضده .

وكان قرار الرئيس التركي بالتراجع عن موقفه حفظاً لماء الوجه، حيث اعلن رجب طيب ادروغان رئيس تركيا عن وجود حقل نفط جديد في البحر الأسود.

وهكذا سيتجه لهذا الحقل ويترك البحر الأبيض المتوسط بعد فشل محاولاته العسكرية في ليبيا ، وتحركات فرنسا العاجلة ضده بعد تحرشه باليونان أكثر من مرة.

ونشرت اليوم السابع المصرية مقطع فيديو لتحيل الموقف التركي ، تحت عنوان "أردوغان ينسحب من ليبيا ويتوجه لنفط البحر الأسود"

تعليق تركيا على وقف اطلاق النار في ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن" في تصريح اليوم الجمعة "إن أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا.

وتابع أن بلاده لا تفضل الحل العسكري في أية بقعة من ذلك البلد، ورحبت بإعلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية".

رسالة أنقرة لمصر

أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع أية دولة على الأراضي الليبية، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن تلعب مصر دورا بناء في ليبيا.

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ويأتي ذلك تعليقا على مع أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم بشأن وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا.

وزير داخلية "الوفاق": وقف إطلاق النار في ليبيا رعته دول شقيقة وصديقة

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، إن اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد رعته دول "شقيقة وصديقة".

وكتب باشاغا، في حسابه عبر تويتر: "اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ودعم الدول الشقيقة والصديقة مكسب وطني يستحق الإشادة ونتطلع لتطوير التعاون مع أمريكا وأوروبا وتركيا ومصر وقطر والأمم المتحدة".

وقال باشاغا: "نستطيع جميعًا تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء والأشقاء للعمل سوياً مع ليبيا".

وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في في كافة الأراضي الليبية

كانت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، أعلنت وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في في كافة الأراضي الليبية، داعية إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في منطقتي سرت والجفرة، وتنسيق الترتيبات الأمنية بين الطرفين.

وتبع ذلك بيان مماثل لرئيس مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، عقيلة صالح، مؤيدًا وقف إطلاق النار، واقترح أن تكون سرت مقرًا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، الذي كان قد دعا إليه في مبادرة سابقة له. كما أيد عقيلة موقف السراج من استئناف أعمال إنتاج النفط الموقوفة من جانب قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا.

وترعى الأمم المتحدة مفاوضات وقف إطلاق النار بين الحكومة الليبية وقوات خليفة حفتر، لوضح حد للحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات.