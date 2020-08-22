المجاعة تطوق بوركينا فاسو

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واغادوغو: حذّرت وكالتان أمميّتان الجمعة من أنّ أكثر من ثلاثة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في بوركينا فاسو التي تعاني من الجفاف وتشهد أعمال عنف جهادية.

وقال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في بيان مشترك إنّ عدد الأشخاص المهدّدين بانعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة منذ مارس، حيث أدّت جائحة كوفيد-19 الى تفاقم أزمات أخرى في البلاد.

وتعدّ بوركينا فاسو في غرب افريقيا واحدة من أفقر دول العالم، وقد أدّى تمرد جهادي تشهده البلاد إلى مقتل أكثر من 1,100 شخص ونزوح مليون في خمس سنوات.

وقالت الوكالتان الأمميّتان "تشير التقديرات إلى أن حوالي 3.3 مليون شخص يواجهون تدهوراً حادّاً في الأمن الغذائي خلال الأشهر العجاف الحالية التي تسبق موسم الحصاد في ايلول/سبتمبر".

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وقال ديفيد بولمان ممثل برنامج الأغذية العالمي في بوركينا فاسو "نشهد تدهوراً ينذر بالخطر في الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضرراً من البلاد".

ويقدّر برنامج الأغذية أنّ هناك حاجة ماسّة إلى 51 مليون دولار (43 مليون يورو) للاستجابة لاحتياجات البلاد المتزايدة.

وتعاني منطقة الساحل في بوركينا فاسو من جفاف متواصل منذ عدة سنوات.

وبالاضافة إلى مكافحتها تمرّداً جهادياً منذ عام 2015، تعاني بوركينا فاسو من أعمال عنف عرقي وطائفي أدّت إلى مزيد من إراقة الدماء واستنزاف الموارد الضئيلة للبلاد.