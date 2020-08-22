في 5 نقاط تعرف على تفاصيل وأسباب تعديل قانون "صندوق المبتكرين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي،علي القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بعد موافقة مجلس النواب ، وفي هذا الصدد، نستعرض ابرزأهداف التعديلات واسبابها وما تتضمنه علي النحو الاتي :
1- يهدف دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإيجاد آليات جديدة.
2- يأتي في ضوء قرار المجلس الأعلي للجامعات بطلب تخصيص مبلغ 10 جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة علي طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم 1 لسنه 2019، لزيادة موارد هذِا الصندوق الذي يرعى الموهوبين والمبدعين.
3- يٌفرض بموجب القانون رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات علي الطلاب المقيدين بالجامعات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 و المعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي اعتباراً من العام الجامعي 2020 / 2021 ".
4- يحصل الرسوم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية.
5- تلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسوم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقداً أو بأي وسيلة أخري من وسائل الدفع الإلكتروني
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