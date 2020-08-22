شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد للنقابات الفرعية للمحامين وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية، الدعوة لعقد انتخابات النقابات الفرعية، على أن تتم بإشراف النقابة العامة، وبإشراف قضائي، مع مخاطبة البنوك فور فتح باب الترشح، لوقف اعتماد توقيعات نقباء وأعضاء المجالس الفرعية الحالية، لحين إجراء الانتخابات، وتشكيل المجالس الجديدة، تحقيقا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع السادة المحامين المرشحين.

وفوض مجلس النقابة، النقيب العام رجائي عطية، في إعلان كافة المواعيد الخاصة بالعملية الانتخابية للنقابات الفرعية، عقب دراسة الموقف، ومخاطبة أجهزة الدولة المعنية، لتوفير الإشراف القضائي، ولتأمين العملية الانتخابية، ومقار اللجان الانتخابية.

و يرصد ”الخليج 365” التشكيل الجديد للنقابات الفرعية وفقا لنص المادة 152 من تعديلات قانون المحاماة وهى كالاتى :

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:

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1- نقيب

2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون

ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .