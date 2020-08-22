كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و165 ألف و603 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألفًا و 446 حالة.
ولم تسجل 6 دول عربية إصابات مؤكدة اليوم، هي: عمان وسوريا وموريتانيا واليمن والصومال وجزر القمر.
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