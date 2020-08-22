بومبيو: فرض قيود على تأشيرات لـ 14 إيرانيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

فرضت الولايات المتحدة قيودا على منح تأشيرات الدخول لـ 14 فردا إيرانيا لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باسم نظام إيران باعتبارها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

وأكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم الجمعة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للقانون الأمريكي وبالتزامن مع اليوم السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب الذي يصادف اليوم الحادي والعشرين من أغسطس.

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وأضاف أن الإجراءات تضمنت قيودا على تأشيرات 13 مسئولا متورطا في عملية اغتيال وحشية نفذت في سويسرا عام 1990 كجزء من حملة إيران الإرهابية المستمرة في جميع أنحاء العالم حيث تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون.

وأوضح أنه تم كذلك تصنيف مسئول سجن إيراني سيء السمعة من التعذيب واللاإنسانية وقمع المتظاهرين والصحفيين المسالمين سواء من الإيرانيين أو الأجانب.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى اليوم الذي يواجه فيه مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في إيران العدالة الحقيقية.بعد عنف النظام الإيراني وقمعه في الداخل والخارج.