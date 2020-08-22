متجر لـ "كارفور" الفرنسية في البرازيل أخفى جثة بالمظلاّت واستمر في العمل

أبقى متجر في مدينة ريسيفي في شمال شرق البرازيل أبوابه مفتوحة واستمر في العمل رغم وجود جثة فيه، عمد ببساطة إلى تغطيتها بمظلات، مما أثار استهجان الزبائن.

وأقر المتجر التابع لسلسلة "كارفور" الفرنسية بالواقعة في بيان أصدره.

وحصلت الحادثة، الجمعة الماضي، ولكن لم يُكشَف عنها إلا الأربعاء، وما لبثت أن انتشرت الأخبار والتعليقات في شأنها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، مرفقة بصور للمكان الذي كانت الجثة موجودة فيه داخل السوبرماركت وقد غطتها مظلات خضراء مفتوحة.

واعتذرت "كارفور" في بيانها "عن الطريقة غير اللائقة التي تم فيها التعامل مع وفاة السيد موزس سانتوس المؤسفة وغير المتوقعة والتي نتجت عن نوبة قلبية داخل متجرنا في ريسيفي".

Advertisements

واعترفت "كارفور" بأنها "أخطأت بعدم إقفال المتجر فوراً بعد الوفاة إلى أن يصل (فريق) خدمة دفن الموتى"، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

وأوضح البيان أن الراحل الذي يعمل في قطاع المبيعات تلقى الإسعافات الأولية وأن المؤسسة طلبت دعماً طبياً، مؤكدة أن التعليمات بعد الوفاة كانت تقضي بعدم إزالة الجثة من مكانها.