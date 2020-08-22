حزب العمال يتهم الحوثيين بالـ"مساومة".. ويطالب بريطانيا باتخاذ إجراءات حاسمة

وجهت النائبة البرلمانية جيل فيرنس، رئيسة مجموعة أصدقاء اليمن في حزب العمال البريطاني، رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية تطالب فيها الحكومة البريطانية بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة، ولعب دور رئيسي داخل المجتمع الدولي لمنع الكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في البحر الأحمر بسبب ناقلة النفط "صافر"، التي وصفتها بالقنبلة العائمة الموقوتة.

جاء هذا في رسالة مشتركة

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مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من حزب العمال الذين أوضحوا أنه من الضروري تمكين مفتشي الأمم المتحدة من دخول السفينة وتفتيشها على وجه السرعة، متهمين "المتمردين الحوثيين" باستخدام "السفينة كورقة مساومة رئيسية في الحرب الأهلية المستمرة".

تأتي هذه الرسالة ضمن ما يشهده

حزب العمال من اهتمام متزايد بالملف اليمني ومتابعته للقضايا الإنسانية والسياسية المرتبطة بالأزمة اليمنية.

الجدير بالذكر أن مجموعة أصدقاء اليمن في حزب العمال البريطاني هي منتدى ضغط سياسي داخل حزب العمال البريطاني يهدف إلى تشكيل رؤية واضحة للحزب في كل ما من شأنه تحقيق سلام مستدام وعادل في اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في إعادة بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة المتساوية.