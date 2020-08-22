البرازيل.. 1054 حالة وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة بـ"كوفيد - 19"

أعلنت البرازيل يوم الجمعة عن وفاة 1054 شخصا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توثيق إصابة 30355 إصابة مؤكدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 3532330 حالة، والوفيات 113358 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البرازيل. 113358 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البرازيل. وسجلت البلاد وفق الأرقام المقدمة يوم الخميس، 45323 حالة إصابة جديدة بالفيروس Advertisements إضافة إلى 1204 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. إضافة إلى 1204 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. ويوم الأربعاء أعلنت الصحة البرازيلية تسجيل 49298 إصابة جديدة بالعدوى و1212 حالة وفاة. وتشير البيانات المنشورة الخميس إلى أن حصيلة الوفيات بالوباء في دول أمريكا اللاتينية اقتربت من 250 ألفا.

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