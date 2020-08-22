قرقاش: آن أوان سكوت المدافع فالحل في ليبيا سياسي بامتياز

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن "الأوان قد حان لسكوت المدافع في ليبيا"، مشددا على أن الحل هناك "سياسي بامتياز".

وقال أنور قرقاش على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية

في كافة الأراضي الليبية تطور إيجابي للغاية".

وأضاف: "آن أوان سكوت المدافع فالحل في ليبيا الشقيقة سياسي بامتياز وعبر الحوار الجامع والذي تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها".

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وأعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

كما طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.