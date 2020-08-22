إسرائيل.. إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف وسط انتقادات للحكومة

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل عتبة الـ 100 ألف حالة، فيما تواجه الحكومة صعوبات في احتواء معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1496 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 ألف و716 حالة، بينمابلغت حصيلة الضحايا 809 أشخاص.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية رفعت في مايو الماضي القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد انخفاض المعدلات اليومية للحالات الجديدة إلى ما أقل من 30 حالة يوميا. ولكن بعد رفع القيود
وتتعرض حكومة بنيامين نتنياهو لانتقادات شديدة من الإسرائيليين الذين يخرجون إلى الشوارع في مظاهرات بشكل شبه يومي للمطالبة بزيادة المعونات الاقتصادية.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في 5 أغسطس الجاري، أن 25% فقط من الإسرائيليين يوافقون على أسلوب تصدي نتنياهو للوباء، بينما يؤيد حوالي 58% الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للحكومة.
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