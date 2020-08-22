كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: الصين ستمتلك للولايات المتحدة في حال فوز بايدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة إلى منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن، قائلا إن الصين ستكون "مالكة" للولايات المتحدة في حال فوز بايدن.

وانتقد ترامب في كلمته أمام المجلس للسياسة الوطنية، اليوم الجمعة، خطاب بايدن، الذي أدلى به أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي، لعدم ذكره الصين.

وتابع ترامب قائلا، إن "الصين ستكون مالكة لبلادنا في حال تم انتخابه... ونحن لن نسمح بذلك".

وأضاف: "رأيتم التقارير الاستخباراتية، والصين تريد فوز جو بايدن كثيرا. ولكان من المهين جدا إن أرادوا أن أفوز أنا"، وذلك في إشارة لتقارير الاستخبارات التي تحدثت عن إمكانية تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية القادمة بهدف منع إعادة انتخاب ترامب للرئاسة، وكان ترامب قد انتقد بايدن أمس الخميس، قائلا إن ولايته ستكون "أسوأ كابوس" للأمريكيين.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 22,988 مليون إصابة، بينهم أكثر من 799 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,616 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.