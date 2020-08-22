"النواب الليبي": جهود مصر لدعم بلادنا عظيمة.. والسراج جلب المستعمر العثماني.. فيديو

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم الجمعة أن إعلان القاهرة هو الذي أدى إلى إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، كاشفا أن الدولة المصرية ليس لديها أطماع في ليبيا ويهمها استقرار الدولة الليبية.

وأكد أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، كان دائما ما يدعو في جميع المحافل الدولية والزيارات المكوكية للعديد من العواصم في الدول أن الحل في ليبيا يجب أن يكون حلا سلميا.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن هناك مخاوف من أن فايز السراج وصم الليبين بالعار بجلب مستعمر عثماني وآخر قطري إلى الأراضي الليبية كما أنه لا توجد ثقة بمدى وطنيته للأراضي الليبية، ويقوض كل مبادرات السلام واختياره لوزراء حرب خلال الفترة الماضية.

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وقال حميد الصافي، إن ما صدر اليوم من وقف للإطلاق النار في الأراضي الليبية هو ما كان يدعو له المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيس بوك"، تعقيبا: "على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب الرئيس "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".