بونو والنصيري “يقودان” إشبيلية للتتويج بلقب “أوروبا ليغ” على حساب الإنتر

بلال نوالي – صحافي متدرب

توج فريق إشبيلية الإسبانية اليوم بلقب يوروبا ليغ على حساب إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة تلاثة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح الإنتر التسجيل في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء أسكنها المهاجم لوكاكو بنجاح في مرمى الحارس المغربي بونو الذي تابع مسار الكرة إلا أن التنفيذ كان قويا من المهاجم البلجيكي المعروف بقوته البدنية.

واستغل مهاجم إشبيلية لوك ذي يونغ طول قامته وإتقانه الضربات الرأسية ليعدل النتيجة في الدقيقة 12 برأسية قوية من تمريرة العميد نافاس، قبل أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة 33 برأسية لا تقل جمالا وإبداعا عن نظيرتها الأولى، وهذه المرة من ضربة خطأ نفذها إيفير بانيغا.

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إنتر وبخبرة لاعبيه وإمكانياتهم التقنية العالية تمكن من إعادة النتيجة للتعادل بسرعة في الدقيقة 35 حيث أرسل بروزوفيتش عرضية دقيقة نحو المدافع غودين، الأخير أسكنها برأسية قوية في الشباك الأندلسية، لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل هدفين في كل شبكة.

وفي الشوط الثاني واصل فريق إشبيلية الإسباني ضغطه في المباراة، ليوقع الهدف الثالت بواسطة دييغو كارلوس في الدقيقة 74، هدف أشعل المباراة في دقائقها الأخيرة وبما أن الشوط الثاني شوط المدربين شهدت الدقائق الأخيرة تغييرات هنا وهناك، وكانت بصمة مدرب الإنتر كونتي حاضرة بقوة حيث كاد أن يسجل الفريق الإيطالي في أكثر من فرصة، قابلها تألق وتصدي الحارس المغربي ياسين بونو الذي أحبط كل هجمات إنتر ميلان.