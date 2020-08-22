بعد شواطئ البيضاء وبنسليمان.. منع السباحة بشواطئ المحمدية ابتداء من منتصف الليل

بعد الدار البيضاء وبنسليمان، طال قرار منع السباحة شواطئ إقليم المحمدية، بعدما أصدر عامل الإقليم قرار منع السباحة بجميع شواطئ الإقليم ابتداء من اليوم الجمعة، على الساعة الثانية عشرة ليلا.

وعهد عامل إقليم المحمدية للسلطات الأمنية والإدارية المحلية تنفيذ القرار، كل في نطاق اختصاصاته، بتنسيق مع المصالح الإقليمية للتجهيز والجماعات الترابية لعين حرودة والمحمدية.

وكانت الحكومة، أعلنت أمس الخميس، عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا، بكل من مدينة الدار البيضاء وبني ملال ومراكش، من بينها إغلاق كل من شواطئ مدينة الدار البيضاء وشواطئ دار بوعزة وشاطئ “بالوما” بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب مدينة الدار البيضاء، ابتداء من يوم اليوم الجمعة 21 عند منتصف الليل.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، صدر قرار لعامل بنسليمان،يقضي بمنع السباحة في شواطئ الإقليم، والتي تشمل شواطئ الجماعات الترابية في بوزنيقة وشراط والمنصورية.

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وكان الملك محمد السادس، قال أمس الخميس، إنه اذا استمر الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا، فإن اللجنة العلمية المختصة بكورونا، قد توصي بالحجر الصحي وزيادة تشديده، وإذا دعت الضرورة واتخذ هذا القرار الصعب، فإن انعكاساته ستكون قاسية على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأوضح الملك، في خطابه إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، أنه بعد رفع الحجر الصحي تضاعف، أكثر من ثلاث مرات، عدد الإصابات.

وشدد الملك، على أن الواقع، هو أن العديد من الناس لا يحترمون التباعد الاجتماعي ولا يستعملون الكمامات ووسائل النظافة والتعقيم، وقد يمكن تفهم هذه التصرفات، لو كانت تلك المواد غير موجودة في الأسواق.