شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر: 123 إصابة جديدة و19 وفاة وتعافي 856 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.
وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 97148 إصابة والوفيات إلى 5231 وفاة.
كما أفادت الوزارة بخروج 856 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 64318 شخصا.
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