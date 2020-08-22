شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أمس، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و 532330 حالةً منذ بداية الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 113358 ليصبح البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثاني أكثر الدول تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة.
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