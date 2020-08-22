شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 في انفجار عبوة ناسفة بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا ): "أن عبوة ناسفة داخل دراجة نارية انفجرت في ساحة الحبوبي مركز المظاهرات الأحتجاجية وسط مدينة الناصرية مما تسبب بإصابة 11مدنيا بجروح".
وذكر الشهود أن "القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية الى ساحة التظاهر وسمحت لسيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفيات".
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