شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 في انفجار عبوة ناسفة بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أفاد شهود عيان أن نحو 11 مدنيا أصيبوا بجروح مساء أمس الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية/ 375كم/ جنوبي بغداد.

وأوضح شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا ): "أن عبوة ناسفة داخل دراجة نارية انفجرت في ساحة الحبوبي مركز المظاهرات الأحتجاجية وسط مدينة الناصرية مما تسبب بإصابة 11مدنيا بجروح".

وذكر الشهود أن "القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية الى ساحة التظاهر وسمحت لسيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفيات".