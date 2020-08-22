محامي نافالني يناشد محكمة أوروبية بنقل موكله لألمانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المعارض الروسي أليكسي نافالني

قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن محامي المعارض الروسي أليكسي نافالني ناشدها لإبلاغ روسيا بالسماح بنقل موكله إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها، إن طلب محامي نافالني ، سيتم النظر فيه بصورة عاجلة، لكن لا يمكن تحديد موعد إصدار الحكم.

ويرقد نافالني 44/ عاما/ في غيبوبة بعد ما يزعم أنه تسمم.

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وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الالتماس يتعلق باتخاذ إجراء مؤقت للسماح بنقل السيد نافالني إلى مستشفى شاريتيه في برلين لتلقي العلاج لأنه سيواجه خطرا على حياته أو صحته حال عدم نقله .

وتعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزءا من مجلس أوروبا، وروسيا عضو فيه. ولا علاقة له بالاتحاد الأوروبي.