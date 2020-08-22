أردوغان يزف البشرى التي وعد الأتراك بها بشأن حقل غاز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن البشرى التي وعد الأتراك بزّفها إليهم قبل يومين وقال إنها "ستفتح عهدا جديدا لتركيا". وكشف أردوغان عن اكتشاف أكبر حقل للنفط للغاز في تاريخ تركيا يحتوي على 320 مليار متر مكعب، بعد تنقيب السفن التركية في البحر الأسود.

وقال الرئيس التركي في كلمة متلفزة ، اليوم الجمعة، من ولاية إسطنبول "منذ سنوات ننقب عن الطاقة بواسطة سفن صنعناها بأنفسنا، وفتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان".

وأضاف "نفذنا كامل عملية التنقيب بإمكانات وطنية، وليس لدينا أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب. انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني، ونهدف إلى أن يصل الغاز التركي المكتشف إلى المواطنين بحلول عام 2023".

وأوضح أردوغان أن سفينة الفاتح اكتشفت الغاز في بئر "تونا- 1" بحقل صقاريا قبالة بلدة زونجولداك المطلة على البحر الأسود.

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وشدد أردوغان على أن "الطاقة مهمة للغاية لتأسيس الاستقلال الوطني، وتكتسب أهمية كبيرة في تحقيق الاستقلال الوطني إلى جانب كونها عنصرا رئيسيا في التنمية".

وقال أردوغان إن الاكتشاف تم بعدما نفذت تركيا 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي "الفاتح" و"ياووز".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة".