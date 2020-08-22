ترامب للأمريكيين: أنا أو الفوضى

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً على الحزب الديمقراطي، حيث قال إن الديمقراطيين "سيجلبون الفوضى إلى الولايات المتحدة إذا أوصلت الانتخابات الرئاسية جو بايدن إلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض."

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، فإن ترامب قال لنشطاء محافظين في أول كلمة له بعد انتهاء المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس "لو انتصر خصومنا فلن ينعم أحد بالأمان في بلادنا".

وأضاف ترامب: "أنا الوحيد الذي يقف حائلاً بين الحلم الأمريكي والفوضى العارمة والجنون والتخبط".

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وتطرق ترامب في كلمته إلى فكرة القانون والنظام التي تبناها في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة في مدن أمريكية بما في ذلك بورتلاند بولاية أوريجون.

وقال الرئيس الأمريكي إن الشرطة تم إضعافها في المدن "التي يديرها الديمقراطيون"، مستشهداً بزيادة جرائم القتل في شيكاغو ومنيابوليس ونيويورك وفيلادلفيا، مطالباً الأمريكيين "بالابتعاد عن الاشتراكيين والماركسيين اليساريين الراديكاليين".

يشار إلى أن بايدن يتجه إلى الحملة الانتخابية متقدماً في استطلاعات الرأي على ترامب، الذي سيقبل ترشيح الجمهوريين له لولاية ثانية في مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع القادم.