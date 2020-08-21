بلال نوالي – صحافي متدرب توج الدحيل بلقب الدوري القطري لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه عقب فوزه اليوم الجمعة على الأهلي بهدف لصفر. ويكتسي هذا اللقب طابعا مغربيا بامتياز، لأنه جاء تحت قيادة المدرب المغربي وليد الركراكي، وبتواجد المدافع المغربي المهدي بنعطية، وسجل هدف الدحيل في المباراة البرازيلي إدميلسون في الدقيقة 24، ليرفع الفريق رصيده إلى 52 نقطة، ويتوج باللقب بفارق نقطة واحدة عن الريان، صاحب المركز الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الركراكي يقود الدحيل للتتويج بلقب الدوري القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.