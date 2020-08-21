توقيف 21 مهاجرا مغاربيا على مثن قاربين للهجرة السرية بالسواحل الإسبانية

تمكنت السلطات الأمنية الاسبانية، من توقيف قاربين للهجرة السرية، على متنهما 21 مهاجرا مغاربيا، وفق ما كشفته وكالة “أوروبا بريس” اليوم الجمعة.

وشدد المصدر ذاته، على كون البحرية الإسبانية، تمكنت من توقيف قارب صغير على متنه 18 مهاجرا بالقرب من ساحل ألميريا، بناء على إخبار من طائرة المراقبة “ساسيمار 101”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم بعدها توقيف القارب الصغير الثاني، والذي كان على متنه 15 مهاجرا، بينهم إمرأة في حدود الحادية عشر والنصف صباحا.

وأكد المصدر نفسه، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لجميع المهاجرين الموقوفين وفق ما جرت به العادة، في مثل هذه الحالات، مبرزا في السياق ذاته أنهم يتمتعون بصحة جيدة.