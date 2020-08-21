مُستجدات كورونا عالميا: الوفيات تتجاوز 800 ألف حالة والإصابات تتخطى 23 مليونًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، إنه يأمل انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ "قبل أقل من عامين"، في وقت تجاوزت فيه وفيات كورونا في العالم، حاجز 800 ألف حالة، فيما تخطّت الإصابات 23 مليونًا حول العالم، مع استمرار تسجيل وفيات جديدة في عدة دول عربيّة.

وذكر غيبريسوس أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على الجائحة، في مدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأضاف غيبريسوس: "لدينا عقبات العولمة والحميمية والصلات، لكن مقابل ذلك أفضلية التكنولوجيا، لذا نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين".

وأوضح أنه عبر "الاستفادة من الأدوات المتاحة الى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، اعتقد أن باستطاعتنا إنهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته إنفلونزا عام 1918".

امرأة سعودية (أ ب)

وفيات كورونا تتخطى 800 ألف عالميًا

وتخطت وفيات كورونا في العالم، الجمعة، حاجز 800 ألف، وفق موقع "وورلدومتر" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس.

وأظهرت معطيات "وورلدومتر"، أن حصيلة الوفيات حول العالم بلغت 800 ألف و101.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد وفيات بلغ 178 ألفا و68.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 112 ألفا و670، ثم المكسيك 59 ألفا و106.

وتصدر العراق قائمة الدول العربية بحصيلة وفيات وصلت 6 آلاف و283.

وجاءت مصر ثانيا بـ5 آلاف و212، ثم السعودية 3 آلاف و580.

رجل أميركي ملتزم باستخدام الكمامة (أ ب)

الإصابات عالميا تتجاوز 23 مليونا

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الجمعة، 23 مليونا شخصًا.

وأفاد موقع "ورلدوميتر" المختص برصد إحصائيات كورونا، بأن عدد المصابين بالفيروس بلغ 23 مليونا و7 آلاف و617.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة العالمية بعدد المصابين، بـ5 ملايين وو765 ألفا و231، تليها البرازيل بنحو 3 ملايين و513 ألفا، ثم الهند بأكثر من مليونين و969 ألفا.

وتحل روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها جنوب إفريقيا، ثم بيرو، والمكسيك، وكولومبيا، وإسبانيا، وتشيلي.

واقترب عدد الوفيات بسبب الفيروس من 800 ألفا، مسجلا 799 ألفا و627.

وبلغ عدد المتعافين من الإصابة، 15 مليون و627 ألفا و244، بينما ما زال 6 ملايين و582 ألفا و28 مصابا يخضعون للرعاية الصحية.

من أحد المختبرات الروسية (أ ب)

المغرب يسجل أعلى معدل وفيّات يومي

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وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 42 وفاة جراء كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة بالبلاد في 2 آذار/ مارس الماضي.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالوزارة، معاد لمرابط، في تصريح صحفي حول حصيلة كورونا: "خلال آخر 24 ساعة، تم تسجيل 42 وفاة، رفعت الإجمالي إلى 817"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف لمرابط أن بلاده سجلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1.609 إصابة رفعت الإجمالي إلى 49.247.

وأوضح أنه جرى، أيضا، تسجيل 1.393 حالة شفاء، رفعت الإجمالي إلى 34.199، بما يشمل الوفيات وحالات التعافي.

شاب برازيلي يقي نفسه من الفيروس (أ ب)

75 وفاة بالعراق و32 في السعودية

وأعلن العراق، الجمعة، تسجيل 75 وفاة بكورونا، فيما رصدت السعودية 32 وفاة، والكويت حالتي وفاة، والإمارات واحدة، إضافة إلى 257 إصابة في قطر، و41 في السودان.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة في بيان، 75 وفاة و4288 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 197 ألفا و85، بينها 6 آلاف و283 وفاة، و140 ألفا و446 حالة تعاف.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان، 32 وفاة و1213 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 305 آلاف و186، بينها 3 آلاف و580 وفاة، و277 ألفا و67 حالة تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و502 إصابة بالوباء.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 79 ألفا و269، بينها 511 وفاة، و71 ألفا و264 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة في بيان، وفاة و391 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 66 ألفا و193، بينها 370 وفاة، و58 ألفا و296 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 257 إصابة بكورونا.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 116 ألفا و481، بينها 193 وفاة، و113 ألفا و216 حالة تعاف.

وفي السودان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 41 إصابة بالفيروس.

ذكرت الوزارة في البيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بيوم الأربعاء؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و623، بينها 812 وفاة، و6 آلاف و476 حالة تعاف.