تعرف على جهود الإمارات في مكافحة كورونا

الجمعة 21 أغسطس 2020

أرشيفية

قال وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن العويس، إن الإمارات تجاوزت 6 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى نتائج مطمئنة وتطور ملوس في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح الفيروس.



جاء حديث العويس خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال العويس إن إجراء 6 ملايين فحص يأتي في إطار استراتيجية مواجهة الفيروس وحماية المجتمع من تداعياته السلبية.

Advertisements

وخلال الإحاطة، أكد العويس أن الإمارات اتخذت التدابير الاستباقية لمواجهة الوباء على الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وإلى جانب ذلك، تواصل الدولة دعم البحث العلمي لاسيما في المجالات الطبية انطلاقاً من أهمية تطوير المنظومة البحثية وتعزيز أثرها الإيجابي كركيزة تنموية ووسيلة فعالة في توفير الحلول اللازمة للتصدي للفيروس، بحسب العويس.

وأضاف العويس أن الإمارات أطلقت خلال الفترة الأخيرة مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية الذي يُشكل إضافة نوعية من شأنها الإسهام في تطوير قطاع البحث العلمي، حيث سيركز ضمن اختصاصاته على أبحاث الأمراض السارية في الدولة بالإضافة إلى الأبحاث حول "كوفيد 19".

وفيما يخص المرحلة الثالثة للتجارب السريرية التي تجري في الدولة على لقاح واعد لمرض "كوفيد 19"، أكد العويس أن هناك تطوراً ملموساً وأن النتائج مطمئنة للغاية.

وأشار إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية على المتطوعين، وتقدم بالشكر للمشاركين والمتطوعين في التجارب.

وشدد العويس على أنه قد لوحظ خلال الأسبوعين الماضيين زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة اليومية، والتي قد تعد مؤشرا لارتفاع عدد الحالات خلال الفترة المقبلة بشكل مقلق، مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.