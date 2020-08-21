شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: الإمارات ستسمح بدخول حاملي الإقامات فقط والان مع التفاصيل

الجمعة 21 أغسطس 2020 أرشيفية ذكرت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أن السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت أنه اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر سوف يسمح بدخول المسافرين إلى ابوظبي من حاملي الإقامات السارية فقط بدولة الامارات بعد اجراء فحص كورونا السلبي والحصول على الموافقات المطلوبة. وأضافت أنه لن يسمح بدخول جميع انواع التأشيرات الأخرى، مثل تأشيرات الزيارة أو السياحة أو أي نوع آخر باستثناء الاقامة السارية حتى إشعار آخر.



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