شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:47 مساءً, 21 أغسطس 2020 م المناطق - واس أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية .

ودعا معاليه الأطراف في ليبيا كافة إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

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