شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 358 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 358 إصابة جديدة منها 123 حالة لعمالة وافدة، و 230 حالة لمخالطين و 5 حالات قادمة من الخارج.
وأشارت إلى تعافى 538 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 45166.
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