شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 358 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ‏وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 358 إصابة جديدة منها 123 حالة لعمالة وافدة، و 230 حالة لمخالطين و 5 حالات قادمة من الخارج.

وأشارت إلى تعافى 538 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 45166.