شكرا لقرائتكم خبر عن 1609 إصابات و 42 وفاة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 42 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 49247 حالةً، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 34199, مشيرةً إلى إجمالي عدد حالات الوفيات الذي بلغ 817 حالةً.

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