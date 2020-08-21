محافظ ذي قار يوجه بفتح تحقيق 'فوري' بانفجار الحبوبي

وجه محافظ ذي قار ناظم الوائلي، قيادة الشرطة بالتحقيق "الفوري" في بالانفجار الذي استهدف ساحة الحبوبي بواسطة عبوة ناسفة مساء الخميس.
وقال الوائلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه وجه "قيادة الشرطة بالتحقيق الفوري في حادث الانفجار الذي وقع في ساحة الحبوبي ويدعو قيادة الشرطة الى نشر المزيد من القوات الامنية في محيط الساحة".
ودعا الوائلي، المتظاهرين والمواطنين، إلى "التعاون التام مع القوات الأمنية والإبلاغ عن جميع الحالات المشبوهة".
ودعا الوائلي، المتظاهرين والمواطنين، إلى "التعاون التام مع القوات الأمنية والإبلاغ عن جميع الحالات المشبوهة".
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت الخميس، عن إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية خلف أحد خيم الاعتصام في ساحة الحبوبي.
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