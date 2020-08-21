إشبيلية يقهر انتر ويتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة

2020-08-21 | 22:54
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توج فريق إشبيلية الإسباني، مساء اليوم الجمعة، ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2019/2020 بعد فوزه على فريق إنتر ميلان الإيطالي.
البداية كانت عند إنتر ميلان حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد تعرض روميلو لوكاكو للعرقلة من قِبل دييجو كارلوس.
ونجح لوكاكو في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف أول لصالح إنتر ميلان، في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.
وتمكن إشبيلية من التعادل في الدقيقة 12 عن طريق لوك دي يونج.
وتقدم النادي الأندلسي في الدقيقة 33 بعد أن أحرز دي يونج الهدف الثاني له ولفريقه.
ونجح دييجو جودين في تسجيل هدف التعادل، سريعًا، لصالح إنتر ميلان بتسجيله هدف في الدقيقة 35.
واستمر التعادل الإيجابي مسيطرًا على المباراة حتى الدقيقة 74 حيث سجل دييجو كارلوس هدف فوز إشبيلية.
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