إشبيلية يقهر انتر ويتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة

وتواجه الفريقان في المباراة النهائية، والتي حسمها إشبيلية لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

البداية كانت عند إنتر ميلان حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد تعرض روميلو لوكاكو للعرقلة من قِبل دييجو كارلوس.



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ونجح لوكاكو في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف أول لصالح إنتر ميلان، في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

وتمكن إشبيلية من التعادل في الدقيقة 12 عن طريق لوك دي يونج.

وتقدم النادي الأندلسي في الدقيقة 33 بعد أن أحرز دي يونج الهدف الثاني له ولفريقه.

ونجح دييجو جودين في تسجيل هدف التعادل، سريعًا، لصالح إنتر ميلان بتسجيله هدف في الدقيقة 35.

واستمر التعادل الإيجابي مسيطرًا على المباراة حتى الدقيقة 74 حيث سجل دييجو كارلوس هدف فوز إشبيلية.

