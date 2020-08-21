بيان من خلية الإعلام الأمني بشان تفجير الناصرية

اصدرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، بيانا بشان تفجير الناصرية.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة ناسفة بدراجة نارية انفجرت خلف أحد الخيم داخل ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار".
واضافت ان "ذلك ادى الى جرح مواطنين اثنين بجروح خفيفة".
واضافت ان "ذلك ادى الى جرح مواطنين اثنين بجروح خفيفة".
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