انفجار يهز الناصرية

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة بدراجة نارية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، انفجرت مساء اليوم، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".