"نصر الله عدو الله".. شعار يتردد في جنوب لبنان

الخليج 365السبت 2020/8/22 12:30 ص بتوقيت أبوظبي
شهد جنوب لبنان مواجهات بين أنصار حركة أمل وحزب الله، رددوا خلالها شعارات مناهضة للحزب، من بينها "نصرالله عدو الله" على خلفية لافتات رفعت بمناسبة ذكرى عاشوراء.
المواجهات التي استخدم فيها السلاح بمنطقة نفوذ حزب الله وحركة أمل في الجنوب، أدت لوفاة الشاب حسين خليل من حركة أمل، وجرح ستة أشخاص آخرين، وتصاعد التوتر.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتشييع عنصر حركة أمل وسط ترديد شعارات ضد أمين عام حزب الله، حسن نصرالله بشكل غير مسبوق، حتى وصل الأمر لترديد شعار "لا اله إلا الله نصرالله عدو الله".
انتشار مقاطع الفيديو أشعلت الأمور بين أنصار الطرفين، وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي لمنابر للشتم بين الطرفين، ما استدعى تدخل القيادات للتهدئة.
وأصدرت حركة أمل بيانا استنكرت هذه الشعارات ما عكس بشكل واضح حجم الاحتقان بين المناصرين والخوف من انفلات الأمور.
وجاء في البيان "مضمون بعض الفيديوهات المصورة التي التقطت خلال تشييع الشهيد حسين خليل في بلدة اللوبية، وصدرت من المشيعين الغاضبين، تم احتواؤها فورا.
وأشارت حركة أمل في البيان إلى أن الشعارات تصرفات فردية ومدانة بكل المقاييس، مستنكرة نشر بعض وسائل الإعلام للفيديوهات.
ورغم اعتبار حزب الله وحركة أمل حليفين، ويطلق عليهما "الثنائي الشيعي"، إلا أن الخصومة التي طبعت تاريخ علاقتها والمعارك التي وقعت بينهما خلال الحرب الأهلية ما زالت في الأذهان، حيث يقع بين الحين والآخر خلافات بين الأنصار وتسعى القيادات لاحتوائها.
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