جنود أتراك يضرمون النار في منازل بإحدى قرى شمال العراق

الخليج 365الجمعة 2020/8/21 11:51 م بتوقيت أبوظبي
أفاد مسؤول محلي عراقي بتوغل الجيش التركي، اليوم الجمعة، في قرية بمحافظة دهوك (شمال) وإضرام النار في منازل مواطنين، قبل أن ينسحب إلى المرتفعات المحيطة بالقرية.
وقال مدير ناحية "باتيفا"، دلشير عبد الستار، في تصريح صحفي، إن الجيش التركي توغل برياً في قرية بانكي الواقعة شمالي ناحية باتيفا، بحثاً عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا "إرهابي".
وأضاف عبدالستار: "الجنود الأتراك أضرموا النيران في ثلاثة منازل بالقرية"، مبيناً أن تلك المنازل كانت مجهورة بعد أن نزح أصحابها خوفاً على حياتهم من العمليات العسكرية التركية في المنطقة".
وتصعد القوات التركية عملياتها العسكرية في شمال العراق بذريعة ملاحقة مسلحي العمال الكردستاني المعارض لحكم أردوغان، رغم الاستياء الرسمي لحكومة بغداد والغضب الشعبي جراء تلك الاعتداءات.
وارتفعت حدة الإدانات ومطالبات الاحتجاج من قبل بغداد بعد حادثة مقتل ضابطين وإصابة ثلاثة آخرين من حرس الحدود في هجوم جوي تركي في قرية سيدكان بمحافظة أربيل قبل 10 أيام.
وفيما هدد العراق بالرد العسكري، تصدرت مواقف عربية بمواقف الاستنكار وضرورة التحرك الدولي لوقف اعتداءات أنقرة.
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