في بيان رسمي.. الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الري، اليوم الجمعة، عن نتائج اجتماعات سد النهضة، التي عقدت بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنه تم عقد اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة من الدول الثلاث، حيث تم إعداد مسودة أولية والتي تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق.

Advertisements

وتلا ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالًا للمفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف البيان أنه تم التوافق بين السادة الوزراء على الخطوات المستقبلية، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم، وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 اغسطس 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع الوزاري باشرت اللجنة الفنية والقانونية أعمالها للبدء في التفاوض حول المسودة الأولية المُعدة من الدول الثلاث، ويأتي ذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية، وتقريب وجهات النظر سعيًا للوصول إلى اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى يوم 28 أغسطس.