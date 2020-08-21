واشنطن: شركاؤنا أخلوا بواجبهم في لجم إيران

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







قالت واشنطن إن بكين ولندن وباريس أخلت بواجبها عندما عارضت آلية سناب باك التي فعلتها الولايات المتحدة تمهيداً لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

واشنطن: اتّهمت واشنطن الجمعة بكين ولندن وباريس بأنها "أخلت بواجبها" عبر معارضة آلية فعلتها الولايات المتحدة تمهّد لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران. وقال براين هوك، المبعوث الأميركي لإيران، لصحافيين: "لسنا بحاجة لإذن من أحد لإطلاق ’السناب باك‘" (أو آلية ’العودة الى الوضع السابق‘). وأضاف: "إيران تنتهك التزاماتها في المجال النووي. الشروط من أجل إطلاق ’السناب باك‘ متوافرة".

فعّلت الولايات المتحدة رسمياً الخميس في الأمم المتحدة آلية "سناب باك" بصفتها دولة "مشاركة" في الاتفاق النووي، الذي أُبرم عام 2015 بين إيران والمجتمع الدولي، للمطالبة بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق. لكنها اصطدمت على الفور برفض قاطع من جانب حلفائها الأوروبيين والقوى الكبرى الأخرى.

Advertisements

واعتبر هوك أن الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي "فشلوا" منذ أسبوع عندما لم يمددوا الحظر على تسليم إيران أسلحة الذي ينتهي قريباً، كما طلب مجلس التعاون الخليجي. وقال: "قررت الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا تجاهل رأي مجلس التعاون الخليجي" الذي يضمّ "الدول الأقرب إلى الخطر".

واعتبر أن مجلس الأمن "كانت لديه مسؤولية احترام رأيها (الدول الخليجية) لجهة تمديد الحظر على الأسلحة"، مضيفاً أن ذلك كان إخلالاً مخيباً للآمال في واجبها. ورأى أنه مهما كان موقف الدول الأخرى في مجلس الأمن، لا يمكن عرقلة هذه الآلية، مؤكدًا أن "مجلس الأمن في نهاية الثلاثين يوماً، سيعيد فرض كافة العقوبات الدولية"، مضيفاً: "إذا كان الناس يدعمون أو يعارضون ما نقوم به، فهذا لا يهمّ".

من جهته، حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بوميو من أن واشنطن لن تسمح بتزويد إيران الأسلحة بعد انتهاء الحظر في 18 أكتوبر. وصرح لقناة فوكس نيوز: "أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة للتأكد من أن الصينيين والروس غير قادرين على تسليم إيران أسلحة تهددنا".