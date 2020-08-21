شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن صرف بدل التكنولوجيا لأعضاء النقابة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد شبانة ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بداية من بعد ظهر الاثنين المقبل للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة، مضيفا أن الزميل حسين الزناتى سيتسلم مهام أمين الصندوق من جديد بداية من الأسبوع المقبل ، بعد تعافيه من الأزمة الصحية.

وقال شبانة ، سوف تتوفر سيولة تزيد عن عشرين مليون جنيه بعد صرف المعاشات لشهر أغسطس " أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه" وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج وتزيد عن مليونى جنيه والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من أكتوبر ويزيد عن أربعة مليون ونصف المليون جنيه .

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ووجه محمد شبانه فى بيان له، الشكر للنقيب ضياء رشوان ، ومجلس النقابة على إصرارهم علي توليه المهمة المؤقتة كأمين الصندوق للنقابة بجانب عملىه كسكرتير عام وهى ثقة غالية أحمد الله على إتمامها، مشيرا الى أن طابع هذا المجلس العمل والإنتاج فى صمت وهو أمر أظنه محمودا مع النقيب ضياء رشوان ومجلسه .