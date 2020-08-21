شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: وقف إطلاق النار فى ليبيا انتصار للدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، أن قرار وقف إطلاق النار فى ليبيا يساهم فى حقن دماء أبناء الشعب الليبي ووقف الحرب الدائرة منذ عام 2011.

وقال الجندى، في بيان، اليوم، إن وقف إطلاق النار يتوافق مع الدعوات المصرية والاستراتيجية التى تتبناها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى كان آخرها إطلاق مبادرة إعلان القاهرة لوقف الحرب المشتعلة.

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وأضاف أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تسعى لإيجاد حلول سلمية لإنهاء الصراع الدائر والذي دفع ثمنه أبناء الشعب الليبي أنفسهم وليس لها أي مطمع خلف جهودها لدعم إنهاء الصراع المسلح بخلاف الدول الأخرى التي تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.

وشدد المهندس حازم الجندي، على أن الموقف التركي وموقف حكومة الوفاق الليبية من إعلان وقف إطلاق النار والذي رحب به على خلاف جميع مواقفهما السابقة الرافضة لأي محاولات لوقف القتال يأتي انتصارا للدبلوماسية والسياسة الخارجية المصرية، حيث كانت مصر حاسمة في التعامل مع التجاوزات التركية داخل الأراضي الليبية والتي كانت تهدد الأمن القومي المصري.

وطالب أبناء الشعب الليبي ومؤسساته الوطنية بضرورة حل الميليشيات ونزع سلاحها والعمل على دعم إقامة مؤسسات الدولة الوطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تضمن تمثيلا مناسبا لجميع أطياف الشعب الليبي.