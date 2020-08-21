إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بالقرب من كمين رأس محمد بجنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي " ل أ ى 935" بالقرب من كمين رأس محمد عند التحويلة بالطريق الدولي الجديد، وأسفر الحادث عن إصابة انا اغنو لاند 48 عامًا من النرويج، وعبدالرحمن محمود علام 28 عامًا، ورحمة محمود علام 22 عامًا وكلاهما من المنصورة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، والإصابات خفيفة.