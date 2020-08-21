الكويت فى مواجهة البحث عن حلول اقتصادية جذرية

لم تكن الكويت بعيدة عن تلك الأزمات الاقتصادية، التى تواجه دول العالم ولاسيما أنها تعتمد بشكل أساسى على النفط، بنسبة تزيد على 93% كمورد أساسى للدخل العام. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الكويت تواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية فى منطقة الخليج العربى، ويتوقع «دويتشه بنك» أن ينكمش الاقتصاد الكويتى بنسبة 7.8% هذا العام، ليسجل أكبر تراجع بين دول الخليج، فيما عدَّلت وكالة «ستاندرد أند بورز» النظرة المستقبلية للكويت من «مستقرة» إلى «سلبية». واشارت التقارير الاقتصادية الى العجز المحتمل لموازنة الكويت العامة خلال السنة المالية 2020 /2021 يبلغ 19.3 مليار دينار، بحسب تقرير صادر عن مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية الكويتى. وترى التقارير أنه بوصوله إلى نحو 40% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الحالى تجد الكويت نفسها أمام وضع لم تشهده منذ عام 1991.

أزمة

وجاءت تصريحات وزير المالية الكويتى براك الشيتان لتؤكد وجود أزمة حقيقية تواجه الكويت بعد إعلانه مؤخراً عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب لموظفيها لما بعد شهر نوفمبر المقبل. يذكر أن الكويت تحتل المرتبة السادسة فى قائمة أكبر مصدرى النفط فى العالم، وتملك احتياطيات نفطية تبلغ 104 مليارات برميل وتمثل 8% من إجمالى نفط العالم. وتحصل الدولة على معظم ناتجها المحلى الإجمالى من إنتاج النفط. ورغم أن دول الخليج تنتج النفط بتكلفة أقل، تقدر بين دولارين و6 دولارات للبرميل الواحد، إلا أن الاقتصاد الكويتى، مثل أغلب اقتصادات دول الخليج، كان من بين الأكثر تضررًا بعدما انخفضت الأسعار إلى ما دون العتبة اللازمة لمعادلة ميزانياتها.

نفاذ

وفى الوقت الذى أكد فيه صندوق النقد الدولى أن الكويت لديها صندوق ثروة سيادية ضخم قادر على حمايتها من استنزاف ثروتها الإجمالية حتى عام 2052، فإن رصيد السيولة النقدية فى صندوق الاحتياطى العام قد نفد بالفعل لسد العجز المتضخم الذى قد يصل إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، مقارنة مع فائض 4.8% العام الماضى. وقد تلقى الاقتصاد الكويتى كغيره من اقتصاديات العالم ضربة قوية نتيجة جائحة فيروس كورونا، التى تسببت فى انهيار الاقتصاد العالمى، وجعلت الكويت فى مواجهة مع البحث عن حلول اقتصادية صارمة، لتجاوز تلك الازمة. وتشير التقارير الى أن انخفاض أسعار النفط وتراجُع إنتاجه يشكل عبئًا على آفاق النمو فى المدى القريب، وعلى الرصيد الخارجى ورصيد المالية العام، وذلك بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولى فى فبراير 2020، وهو ما يستنزف سريعًا صندوق الاحتياطى العام الذى تعتمد عليه الكويت فى تمويل ميزانيتها.

إخفاق

وفى الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة التى عقدت الأسبوع الماضى أخفقت الحكومة فى تمرير قانون الدين العام فى مجلس الأمة، وقرر المجلس إعادة القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية مجدداً لتقديم تقرير جديد خلال أسبوعين، وسط عاصفة رفض نيابى للمشروع الحكومى. ورغم إنعاش صندوق الاحتياطى العام بنحو 2.2 مليار نتيجة مبادلة أصول بسيولة من احتياطى الأجيال، فقد حذّر وزير المالية براك

الشيتان خلال الجلسة من أزمة شح سيولة قد تدفع إلى فشل الحكومة فى دفع الرواتب فى المستقبل، مشيراً إلى أن القدرة على تغطيتها ستكون ممكنة حتى نوفمبر المقبل فقط، ما يعنى أن 3 أشهر فقط تفصلنا عن عجز رواتب أو لجوء الحكومة إلى خيارى إقرار الدين العام بمرسوم ضرورة إن لم يقره المجلس قبل فض دور الانعقاد، أو تسييل الأصول. وأكدت الحكومة خلال الجلسة استنزاف الاحتياطى العام ونفاد سيولته وانعكاس ذلك على قدرة الحكومة على الوفاء بمصروفاتها، وما قد يمكن أن يؤدى إلى خطورة الإقدام على تسييل الأصول.

تحذيرات

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ولم تفلح تحذيرات الحكومة من عجز فى الميزانية يبلغ 14 مليار دينار وشح سيولة فى دفع رواتب شهر ديسمبر، فى إقناع النواب بتمرير القانون، رغم ما أكدته هيئة الاستثمار أن الكاش المتوفر فى الاحتياطى ينفد فى سبتمبر، على أن تمد السيولة التى ستضخ من احتياطى الأجيال من أجل توفر «الكاش» شهرين إضافيين. وقال الوزير الشيتان إنه فى ظل عدم الاقتراض وعدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية سيتم نفاد السيولة فى الاحتياطى العام للدولة، ولن تكون قادرة على تغطية مصروفاتها نظراً للعجز. وأشار إلى مبررات اقتراض تمويل العجز فى الميزانية العامة، والذى يتمثّل فى مرتبات والدعم والمصروفات الجارية والمشاريع الإنشائية، ويتيح الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف ان ذلك يأتى لتعويض نقص الإيرادات فى مواجهة المصروفات فى ظل الانخفاض الحاد فى أسعار النفط ومواجهة جائحة كورونا المستجد، وتقليل تأثير الإصلاحات على المدى القصير فى المواطنين، وعدم المساس باستثمارات صندوق الأجيال القادمة والسماح للصندوق بالنمو. وأوضح ان أحد الحلول التى طرحتها الحكومة فى توفير السيولة ومعالجة النقص بشكل واضح هو تبادل الأصول بين صندوق الاحتياطى العام للدولة وصندوق الأجيال القادمة، ما أدى إلى توفير سيولة مؤقتة. وأوضح أن هذا الأمر أصبح حتميا ولم يعد محل تقدير أو اقتراض، فلا يمكن تأجيل القرارات التى من شأنها توفير السيولة فى الخزينة وبشكل فورى.

بدائل

وقال الشيتان إن مشروعى القانونين المشار إليهما يعدان أحد البدائل الفنية والمهنية التى من شأنها العمل على تعزيز الموازنة العامة للدولة وأحد السبل لمعالجة نقص السيولة. وذكر انه فى السابق كان يتم اقتطاع نسبة 10 فى المئة من الإيرادات المقدرة لكنه ليس الإجراء الأمثل كما حدث فى سنوات العجز، إذ شكل هذا الإجراء حملا إضافيا على الموازنة العامة، على اعتبار ان نسبة الاقتطاع لا تتبين إلا بعد ظهور النتائج وتوفر الفوائض المالية. وأضاف ان مشروعى القانونين المقدمين سيتيحان للدولة استخدام

خيار إصدار السندات السيادية لتوفير سيولة بشكل فورى، متزامنا مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية. ولفت إلى إمكانية تحقيق الاقتراض للاستقرار المالى للدولة وتطوير اقتصادها على النحو المطلوب، مبينا ان إصدار السندات السيادية إجراء معمول به من قبل جميع دول الخليج بشكل سنوى لتغطية عجزها المالى. واقترح أن يضع مشروع قانون الدين العام سقفا أقصى للديون بواقع 20 مليار دينار «نحو 65 مليار دولار»، ويخصص منها مبلغ 12 مليار دينار «نحو 39 مليار دولار» لتمويل المشاريع الإنشائية والبنى التحتية. وقال ان مزايا الاقتراض هى تمويل جزء من الموازنة السنوية للدولة والاستثمار فى البنية التحتية لدى دولة الكويت، وتطوير سوق السندات المحلية والحفاظ على الاحتياطيات المالية للدولة.

رفض

وقوبل طلب الشيتان بتمرير «الدين العام» برفض نيابى واضح، وانتقاد لعدم توافر خطة إصلاح حكومية تعفى من الاقتراض، مع دعوات بإيقاف خصم الـ10 فى المائة التى تذهب إلى صندوق الأجيال كحل يوقف التعثر. وقال النائب عدنان عبدالصمد: لا يمكن الموافقة على الدين العام ما لم يتم وضع خطة إصلاح ووقف خصم الـ10 فى المئة الذاهبة لـ«الأجيال». واستذكر عبدالصمد ما سماه «تجربة سلبية مع الدين العام» الذى أخذته الحكومة بعد التحرير، حيث صار الاحتياطى العام مستنزفاً وقتها، فحتى الإنفاق على التسليح كان يتم من الاحتياطى، ولهذا ظلت المشاكل تتفاقم بسبب غياب الرقابة الحقيقية التى متى ما توافرت فلن نحتاج إلى الاقتراض. بدوره قال النائب أحمد الفضل إن ما تم تقديمه لا يرتبط بأى إصلاح اقتصادى بقدر ما هو حلول وقتية، فأسعار النفط قد لا ترتفع، لذلك اعتبر الأمر «شراء وقت»، مشيراً الى وجود قوانين لا تزال حبيسة الأدراج وهى كفيلة بتوفير الحلول أمام الحكومة. أما النائب صالح عاشور فرأى أن عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات حقيقية توقف الهدر هو سبب مباشر لأزمة عجز الميزانية، مشيراً إلى أن الأمر تكرر حتى عندما كانت أسعار النفط مرتفعة وبلغت أحياناً 120 دولاراً. وشدد على أن الكويت تعانى من سوء الإدارة وغياب الخطة الاقتصادية وتأخر اتخاذ القرار، مؤكداً أن الاقتراض سيزيد الأعباء على الدولة ولن يخفف وطأتها.. أما النائب رياض العدسانى، فرأى أن الحل يكمن فى «أن يترك الشيتان وزارة المالية»، الذى وصفه بأنه يهدد معاش المواطنين عبر الوثيقة الاقتصادية، مشيراً إلى صحة كل ما ورد فى استجوابه له. وأضاف أن الحلول التى يبديها الوزير لا تبدو واقعية، ومشدداً على ضرورة سحب قانون الدين العام وعدم السماح بالمساس برواتب المواطنين. ودعا النائب عبدالله الكندرى الحكومة إلى استغلال أبواب كثيرة تغنى عن «الدين العام» والعمل بجدية على استعادة 25 مليار دولار من الأموال المنهوبة على مدى سنوات. وبينما رأى النائب يوسف الفضالة ضرورة سحب مشروع قانون الدين العام وقال لم يتم التصرف بشكل سليم يوم الرخاء فكيف فى وقت الشدة؟

احتياطيات قوية

وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطى احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمى بـ4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطى الاحتياطى النقدى الأجنبى السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات. ولم يتغير احتياطى الكويت من الذهب الذى استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطى الذهب العالمى وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزى، وصل إجمالى موجودات البنك 13.220 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التى تمثل السواد الأعظم بـ13.063 مليار دينار، بالإضافة الى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 125.37 مليون دينار.