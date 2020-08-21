الكويت تبحث عن حلول اقتصادية جذرية

لم تكن الكويت بعيدة عن تلك الأزمات الاقتصادية، التي تواجه دول العالم ولاسيما وانها تعتمد بشكل أساسي على النفط، بنسبة تزيد عن 93 % كمورد أساسي للدخل العام. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الكويت تواجه أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، ويتوقع «دويتشه بنك» أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 7.8% هذا العام، ليسجل أكبر تراجع بين دول الخليج، فيما عدَّلت وكالة «ستاندرد أند بورز» النظرة المستقبلية للكويت من «مستقرة» إلى «سلبية». واشارت التقارير الاقتصادية الى العجز المحتمل لموازنة الكويت العامة خلال السنة المالية 2020 /2021 يبلغ 19.3 مليار دينار، بحسب تقرير صادر عن مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية الكويتي. وترى التقارير أنه بوصوله إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي تجد الكويت نفسها أمام وضع لم تشهده منذ عام 1991.

أزمة

وجاءت تصريحات وزير المالية الكويتي براك الشيتان لتؤكد على وجود أزمة حقيقية تواجه الكويت بعد اعلانه مؤخرا عدم قدرة الحكومة دفع رواتب لموظفيها لما بعد شهر نوفمبر المقبل. يذكر أن الكويت تحتل المرتبة السادسة في قائمة أكبر مصدري النفط في العالم، وتملك احتياطيات نفطية تبلغ 104 مليار برميل وتمثل 8% من إجمالي نفط العالم. وتحصل الدولة على معظم ناتجها المحلي الإجمالي من إنتاج النفط. ورغم أن دول الخليج تنتج النفط بتكلفة أقل، تقدر بين دولارين و6 دولارات للبرميل الواحد، إلا أن الاقتصاد الكويتي، مثل أغلب اقتصادات دول الخليج، كان من بين الأكثر تضررًا بعدما انخفضت الأسعار إلى ما دون العتبة اللازمة لمعادلة ميزانياتها.

نفاذ

وفي الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي أن الكويت لديها صندوق ثروة سيادية ضخم قادر على حمايتها من استنزاف ثروتها الإجمالية حتى عام 2052، فإن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام قد نفد بالفعل لسد العجز المتضخم الذي قد يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع فائض 4.8% العام الماضي. وقد تلقى الاقتصاد الكويتي كغيره من اقتصاديات العالم ضربة قوية نتيجة جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في انهيار الاقتصاد العالمي، وجعلت الكويت في مواجهة مع البحث عن حلول اقتصادية صارمة، لتجاوز تلك الازمة. وتشير التقارير الى أن انخفاض أسعار النفط وتراجُع إنتاجه يشكل عبئًا على آفاق النمو في المدى القريب، وعلى الرصيد الخارجي ورصيد المالية العام، وذلك بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي في فبراير 2020، وهو ما يستنزف سريعًا صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه الكويت في تمويل ميزانيتها.

اخفاق

وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة التي عقدت الاسبوع الماضي أخفقت الحكومة في تمرير قانون الدين العام في مجلس الأمة، وقرر المجلس إعادة القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية مجدداً لتقديم تقرير جديد خلال أسبوعين، وسط عاصفة رفض نيابي للمشروع الحكومي. ورغم إنعاش صندوق الاحتياطي العام بنحو 2.2 مليار نتيجة مبادلة أصول بسيولة من احتياطي الأجيال، فقد حذّر وزير المالية براك الشيتان

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خلال الجلسة من أزمة شح سيولة قد تدفع إلى فشل الحكومة في دفع الرواتب في المستقبل، مشيرا إلى أن القدرة على تغطيتها ستكون ممكنة حتى نوفمبر المقبل فقط، ما يعني أن 3 أشهر فقط تفصلنا عن عجز رواتب أو لجوء الحكومة إلى خياري إقرار الدين العام بمرسوم ضرورة إن لم يقره المجلس قبل فض دور الانعقاد، أو تسييل الأصول. وأكدت الحكومة خلال الجلسة استنزاف الاحتياطي العام ونفاد سيولته وانعكاس ذلك على قدرة الحكومة على الوفاء بمصروفاتها، وما قد يمكن أن يؤدي إلى خطورة الإقدام على تسييل الأصول.

تحذيرات

ولم تفلح تحذيرات الحكومة من عجز في الميزانية، يبلغ 14 مليار دينار وشح سيولة في دفع رواتب شهر ديسمبر، في إقناع النواب بتمرير القانون، رغم ما أكدته هيئة الاستثمار أن الكاش المتوفر في الاحتياطي ينفد في سبتمبر، على أن تمد السيولة التي ستضخ من احتياطي الأجيال أجل توفر « الكاش» شهرين إضافيين. وقال الوزير الشيتان إنه في ظل عدم الاقتراض وعدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية سيتم نفاد السيولة في الاحتياطي العام للدولة، ولن تكون قادرة على تغطية مصروفاتها نظراً للعجز. وأشار إلى مبررات اقتراض تمويل العجز في الميزانية العامة، والذي يتمثّل في مرتبات والدعم والمصروفات الجارية والمشاريع الإنشائية، ويتيح الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف ان ذلك يأتي لتعويض نقص الإيرادات في مواجهة المصروفات في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط ومواجهة جائحة كورونا المستجد، وتقليل تأثير الإصلاحات على المدى القصير في المواطنين، وعدم المساس باستثمارات صندوق الأجيال القادمة والسماح للصندوق بالنمو. وأوضح ان أحد الحلول التي طرحتها الحكومة في توفير السيولة ومعالجة النقص بشكل واضح هو تبادل الأصول بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق الأجيال القادمة، ما أدى إلى توفير سيولة مؤقتة. وأوضح أن هذا الأمر أصبح حتميا ولم يعد محل تقدير أو اقتراض، فلا يمكن تأجيل القرارات التي من شأنها توفير السيولة في الخزينة وبشكل فوري.

بدائل

وقال الشيتان ان مشروعي القانونين المشار إليهما يعدان أحد البدائل الفنية والمهنية التي من شأنها العمل على تعزيز الموازنة العامة للدولة وأحد السبل لمعالجة نقص السيولة. وذكر انه في السابق كان يتم اقتطاع نسبة 10 في المئة من الإيرادات المقدرة لكنه ليس الإجراء الأمثل كما حدث في سنوات العجز، إذ شكل هذا الإجراء حملا إضافيا على الموازنة العامة، على اعتبار ان نسبة الاقتطاع لا تتبين إلا بعد ظهور النتائج وتوفر الفوائض المالية. وأضاف ان مشروعي القانونين المقدمين سيتيحان للدولة استخدام

خيار إصدار السندات السيادية لتوفير سيولة بشكل فوري، متزامنا مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية. ولفت إلى إمكانية تحقيق الاقتراض للاستقرار المالي للدولة وتطوير اقتصادها على النحو المطلوب، مبينا ان إصدار السندات السيادية إجراء معمول به من قبل جميع دول الخليج بشكل سنوي لتغطية عجزها المالي. واقترح أن يضع مشروع قانون الدين العام سقفا أقصى للديون بواقع 20 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار)، ويخصص منها مبلغ 12 مليار دينار (نحو 39 مليار دولار) لتمويل المشاريع الإنشائية والبنى التحتية. وقال ان مزايا الاقتراض هي تمويل جزء من الموازنة السنوية للدولة والاستثمار في البنية التحتية لدى دولة الكويت، وتطوير سوق السندات المحلية والحفاظ على الاحتياطيات المالية للدولة.

رفض

وقوبل طلب الشيتان بتمرير «الدين العام» برفض نيابي واضح، وانتقاد لعدم توافر خطة إصلاح حكومية تعفي من الاقتراض، مع دعوات بإيقاف خصم الـ10 في المئة التي تذهب إلى صندوق الأجيال كحل يوقف التعثر. وقال النائب عدنان عبدالصمد: لا يمكن الموافقة على الدين العام ما لم يتم وضع خطة إصلاح ووقف خصم الـ10 في المئة الذاهبة لـ«الأجيال». واستذكر عبدالصمد ما سماه «تجربة سلبية مع الدين العام» الذي أخذته الحكومة بعد التحرير، حيث صار الاحتياطي العام مستنزفاً وقتها، فحتى الإنفاق على التسليح كان يتم من الاحتياطي، ولهذا ظلت المشاكل تتفاقم بسبب غياب الرقابة الحقيقية التي متى ما توافرت فلن نحتاج إلى الاقتراض. بدوره قال النائب أحمد الفضل إن ما تم تقديمه لا يرتبط بأي إصلاح اقتصادي بقدر ما هو حلول وقتية، فأسعار النفط قد لا ترتفع، لذلك اعتبر الأمر «شراء وقت»، مشيرا الى وجود قوانين لا تزال حبيسة الأدراج وهي كفيلة بتوفير الحلول أمام الحكومة. أما النائب صالح عاشور فرأى أن عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات حقيقية توقف الهدر هو سبب مباشر لأزمة عجز الميزانية، مشيراً إلى أن الأمر تكرر حتى عندما كانت أسعار النفط مرتفعة وبلغت أحياناً 120 دولاراً. وشدد على أن الكويت تعاني من سوء الإدارة وغياب الخطة الاقتصادية وتأخر اتخاذ القرار، مؤكداً أن الاقتراض سيزيد الأعباء على الدولة ولن يخفف وطأتها.. أما النائب رياض العدساني، فرأى أن الحل يكمن في «أن يترك الشيتان وزارة المالية»، الذي وصفه بأنه يهدد معاش المواطنين عبر الوثيقة الاقتصادية، مشيراً إلى صحة كل ما ورد في استجوابه له. وأضاف أن الحلول التي يبديها الوزير لا تبدو واقعية، ومشدداً على ضرورة سحب قانون الدين العام وعدم السماح بالمساس برواتب المواطنين. ودعا النائب عبدالله الكندري الحكومة إلى استغلال أبواب كثيرة تغني عن «الدين العام» والعمل بجدية على استعادة 25 مليار دولار من الأموال المنهوبة على مدى سنوات. وبينما رأى النائب يوسف الفضالة ضرورة سحب مشروع قانون الدين العام وقال لم يتم التصرف بشكل سليم يوم الرخاء فكيف في وقت الشدة؟.



احتياطيات قوية



وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات. ولم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 13.220 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.063 مليار دينار، بالإضافة الى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 125.37 مليون دينار.