رحب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا أُعلن عنه في بيانين منفصلين لكل من رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. في حكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وكتب رئيس الحكومة الإيطالية، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة: "إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يمثل خطوة مهمة لاستئناف العملية السياسية التي تدعم استقرار البلاد ورفاهية المواطنين"، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية. على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة: "إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يمثل خطوة مهمة لاستئناف العملية السياسية التي تدعم استقرار البلاد ورفاهية المواطنين"، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإيطالي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.