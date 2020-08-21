انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسيه الديمقراطيين لتنظيم ما وصفه بأنه "أكثر المؤتمرات سوادًا وغضبًا وكآبة في التاريخ الأمريكي"، بعدما اختتم منافسوه تجمعهم الذي استمر على مدار أربعة أيام.

وندد ترامب، الذي كان يتحدث في ولاية فرجينيا، بتكتل يسار الوسط "لمهاجمته" الولايات المتحدة بشأن العنصرية، وعبر عن استيائه تجاه جو بايدن المرشح الديمقراطي، لتعهده "بالتغلب على هذا الموسم من الظلام في أمريكا".

غير أنه وكما هو الحال مع سائر الديمقراطيين، عبر ترامب عن أهمية انتخابات نوفمبر. وقال إنه " آن الأوان لنبذ غضب وكراهية الحزب الديمقراطي. لدينا أكبر انتخابات مقبلة في حياتنا".

واتهم ترامب الديمقراطيين بالسعي لعرقلة قطاع الطاقة الأمريكي، وحذر من أنهم سيتسببون في أضرار للاقتصاد حال انتخابهم. كما هدد بأن المعارضة سوف تنتزع أسلحة الشعب واتهمها بمعاداة الأديان.

وكان جو بايدن قد قبل ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة، في كلمة له أمس الخميس، حيث ندد بشدة برئاسة ترامب باعتبارها حقبة كانت مليئة بالمخاطر، خاصة خلال تعامله مع جائحة فيروس

ويعقد الجمهوريون مؤتمرهم الأسبوع المقبل، مع ترشيح ترامب لخوض الانتخابات يوم الاثنين المقبل وإلقاء كلمة قبوله الترشح في نهاية الاجتماع، الذي سيشهد انخفاضا في عدد الحاضرين، لكنه سيكون أكبر من عدد الديمقراطيين. الظلام في أمريكا".غير أنه وكما هو الحال مع سائر الديمقراطيين، عبر ترامب عن أهمية انتخابات نوفمبر. وقال إنه " آن الأوان لنبذ غضب وكراهية الحزب الديمقراطي. لدينا أكبر انتخابات مقبلة في حياتنا".واتهم ترامب الديمقراطيين بالسعي لعرقلة قطاع الطاقة الأمريكي، وحذر من أنهم سيتسببون في أضرار للاقتصاد حال انتخابهم. كما هدد بأن المعارضة سوف تنتزع أسلحة الشعب واتهمها بمعاداة الأديان.وكان جو بايدن قد قبل ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة، في كلمة له أمس الخميس، حيث ندد بشدة برئاسة ترامب باعتبارها حقبة كانت مليئة بالمخاطر، خاصة خلال تعامله مع جائحة فيروس كورونا ويعقد الجمهوريون مؤتمرهم الأسبوع المقبل، مع ترشيح ترامب لخوض الانتخابات يوم الاثنين المقبل وإلقاء كلمة قبوله الترشح في نهاية الاجتماع، الذي سيشهد انخفاضا في عدد الحاضرين، لكنه سيكون أكبر من عدد الديمقراطيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينتقد الديمقراطيين ويصف مؤتمرهم بالكئيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.