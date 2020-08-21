تراجعت الإصابات المعلنة في سوريا بفيروس كورونا بشكل ملموس إلى 65 إصابة بعدما وصلت أمس إلى 81 إصابة وفقا لموقع .
وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات ارتفع إلى 2073 إصابة، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد حالات الوفيات بالفيروس إلى 83 حالة.
كذلك أعلنت الوزارة أن 15 مصابا تماثلوا للشفاء وهو ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 475 حالة.
وحول توزع الات الإصابة المسجلة اليوم أظهرت إحصاءات الوزارة أن معظم الإصابات تركزت في دمشق التي سُجلت فيها 22 إصابة، تلتها محافظةحلب بـ 14 إصابة، ثم حلب بـ 7 إصابات، وفي حماة 6، وتم تسجيل 5 إصابات في كل من اللاذقية ودرعا وريف دمشق، بينما سجلت في طرطوس حالة إصابة واحدة.
وتم تسجيل حالة الوفاة في حمص.
وكانت الإصابات بالفيروس شهدت تزايدا مطردا في الأيام الماضية، لتتجاوز في كل يوم حاجزًا جديدًا، مع بعض التراجعات الطفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا .. تراجع ملحوظ في مسار الإصابات بكورونا .. وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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