كوريا الجنوبية.. الشرطة تداهم كنيسة بؤرة لتفشي كورونا

داهمت الشرطة في كوريا الجنوبية، كنيسة في العاصمة سيئول في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بعد فشل السلطات بالحصول على قائمة بأسماء مرتادي الكنيسة.

وأصدرت محكمة مذكرة بحث في كنيسة سارانغ جيئيل بسيئول، وقالت الشرطة إنها بدأت عملية المداهمة بحضور محامي الكنيسة.

يأتي ذلك، بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بحدة في سيئول وإقليم كيونغ كي المحيط بها بشكل يرتبط بهذه الكنيسة.

وقالت وكالة "يونهاب" إن قس الكنيسة جون كوانغ-هون قاد

حشدا من مؤيديه، في مسيرات مناهضة للحكومة، شارك فيها حوالي 20 ألف شخص السبت. ولا يعرف بدقة عدد تابعي الكنيسة الذين شاركوا في المسيرات. وأظهرت الاختبارات التشخيصية إصابة جون وبعض مساعديه بالفيروس بعد مشاركتهم في المسيرات.وأفاد مسؤول من المكتب الحكومي التابع للحي بأن القائمة الأصلية التي تحتوي على أسماء 900 تابع للكنيسة ليست "صحيحة"، فيما قدر شخص قريب من الكنيسة عددهم بحوالي ألفين أو ثلاثة آلاف أو أكثر.وأعلنت كوريا الجنوبية حتى صباح الجمعة عن 732 إصابة مرتبطة بالكنيسة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الكلية بالبلاد 16,670 إصابة.وكان القس جون أطلق بيانا على يوتيوب ألقى فيه اللوم في تفشي حالات الإصابة بالفيروس بين أتباع كنيسته على "إرهاب فيروسي من قوة خارجية". ويخضع القس حاليا للعلاج في مستشفى سيئول منذ اكتشاف إصابته.وتعد الكنيسة والقس جون وجهتان للمحافظين الذين ينتقدون حكومة مون جيه-إن ويتوافدون على الكنيسة من جميع أنحاء البلاد لحضور خطب جون والتجمعات السياسية.