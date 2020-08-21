الجامعة العربية تعلق على إعلان السراج وعقيلة صالح وقف إطلاق النار

علقت جامعة الدول العربية على إعلان كل من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، الالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار.

ورحبت الجامعة، في بيان لها، بإعلان السراج وعقيلة صالح "الالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية، والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات إنتاج وتصدير

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النفط وإدارة عوائده لصالح جميع الليبيين، وطي صفحة الصراع والانقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية".

وعبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أمله في أن "تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في إطار

اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى اتفاق رسمي ودائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة، وبشكل يحافظ على واستقلال وسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، وينهي التدخلات العسكرية الخارجية".

وجدد المصدر "التزام الجامعة بدعم ومساندة أية جهود ترمي إلى تثبيت الاستقرار في البلاد واستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتوجيها بانتخابات رئاسية وتشريعية تعقد وفق قاعدة قانونية ودستورية منضبطة متفق عليها".