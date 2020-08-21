أميركا تفرض قيوداً على تأشيرات دخول 14 إيرانيًّا بسبب “انتهاكات لحقوق الإنسان”

أميركا تفرض قيوداً على تأشيرات دخول 14 إيرانيًّا بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان"
قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها فرضت قيودا على تأشيرات الدخول ضد 13 إيرانيا لضلوعهم في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في ما يتعلق باغتيال معارض إيراني في سويسرا عام 1990.
ولم تكشف الخارجية الأميركية أسماء هؤلاء الأشخاص.
وقالت في بيان إنها أدرجت، ضمن هؤلاء أيضا، اسم حجة الله خدائي سوري الذي قالت إنه بصفته مدير سجن إيفين في إيران أدار مؤسسة “كانت نموذجا للتعذيب وغيره من أساليب العقاب والتعامل الوحشي واللاإنساني والمهين”.
كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تفرض قيوداً على تأشيرات دخول 14 إيرانيًّا بسبب “انتهاكات لحقوق الإنسان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.