أميركا تفرض قيوداً على تأشيرات دخول 14 إيرانيًّا بسبب “انتهاكات لحقوق الإنسان”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها فرضت قيودا على تأشيرات الدخول ضد 13 إيرانيا لضلوعهم في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في ما يتعلق باغتيال معارض إيراني في سويسرا عام 1990.

ولم تكشف الخارجية الأميركية أسماء هؤلاء الأشخاص.

وقالت في بيان إنها أدرجت، ضمن هؤلاء أيضا، اسم حجة الله خدائي سوري الذي قالت إنه بصفته مدير سجن إيفين في إيران أدار مؤسسة “كانت نموذجا للتعذيب وغيره من أساليب العقاب والتعامل الوحشي واللاإنساني والمهين”.